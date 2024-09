Na manhã desta quarta-feira (dia 25), o candidato a prefeito de Barra Mansa pelo União Brasil, Marcelo Cabeleireiro, retornou à Região Leste, em mais uma caminhada. Desta vez, nos bairros Jardim Redentor, Santa Rita da Dutra, Jardim Guanabara, Assunção, Metalúrgicos e Santa Inês. O candidato afirmou que a Região Leste precisa de um prefeito que olhe para o complexo de mais de 20 bairros, com carinho e cuidado. “Eu vou levar água às torneiras de todas as casas. O desabastecimento que acontece não somente aqui, mas em vários outros locais da cidade, é desumano”.



Marcelo ressaltou que com a chegada da temporada do calor, a preocupação com a falta de água aumenta. “Barra Mansa perde cerca de 60% da sua água potável por conta da rede de distribuição que está obsoleta. Nós vamos investir e modernizar essas redes e buscar a autonomia da Região Leste sobre o abastecimento de água, que hoje é realizado pelo SAAE de Volta Redonda”.



Ele garantiu que, como prefeito, vai reabrir a UPA da Região Leste 24 horas, com pronto atendimento e centro de imagens, reformar todas as unidades de saúde que estiverem em condições precárias e implantar um polo regional para atendimento aos autistas.



A mobilização de Marcelo chamou a atenção dos moradores, que também expressaram suas preocupações e declararam apoio ao candidato. A dona de casa Sônia Aparecida destacou a importância da conversa. “Estamos juntos nesta luta por uma cidade melhor. Por isso, o Marcelo tem o meu voto e de toda a minha família. A gente aqui do Assunção não aguenta mais enfrentar tantos problemas, que parecem não existir para a atual administração”.



Fotos: Fábio Guimas