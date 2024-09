Segurança pública e cuidado com a população fazem parte do plano de governo do candidato a prefeito Thiago Valério (PDT) para a cidade de Barra Mansa. O compromisso nessa área foi reafirmado durante os discursos feitos na caminhada nesta quarta-feira, no Centro, com a presença do candidato a vice-prefeito, Dr. Maurício Amaral (PT), da deputada estadual Delegada Martha Rocha (PDT) e do presidente da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini, no Rio de Janeiro, Léo Lupi.

– Barra Mansa está entre as cidades do Sul do Estado com o maior índice de homicídios, muito acima da média nacional. Precisamos cuidar da segurança da nossa gente, para isso é fundamental darmos condições adequadas de trabalho para a Guarda Municipal, modernizar o Centro de Monitoramento e fortalecer as parcerias com a polícia militar e civil. E com o apoio da deputada Delegada Martha Rocha, vamos trazer a Delegacia da Mulher para a cidade e cuidar da segurança das mulheres – afirmou o candidato a prefeito Thiago Valério.

De acordo com o Atlas da Violência 2024, publicado através da parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídios estimados por 100 mil habitantes em Barra Mansa é de 31,2, muito acima da média nacional de 24,5.

– Eu conheço, de perto, o braço da violência. Eu conheço, de perto, a dor das mulheres vítimas da violência. Para quem não sabe, 60% das ocorrências dessa região se referem a violência contra a mulher. Lamentavelmente, em Barra Mansa, o povo dessa cidade já experimentou a crueldade do feminicídio. Por isso, nós vamos estar juntos com o Thiago Valério. Hoje ele me fez um pedido. Um pedido de lutar para trazer para Barra Mansa uma delegacia de mulher. Então, tá na hora das mulheres levantarem sua voz e votarem 12. Pela qualidade de vida, pela saúde em tempo integral, pela educação de Leonel Brizola e pelo povo justo, solidário e sem violência contra a mulher. Vamos de 12! – declarou a deputada estadual Delegada Martha Rocha.