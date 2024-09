O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) repudia veementemente os atos de vandalismo que aconteceram durante a madrugada desta quinta-feira (dia 26). Uma caçamba foi incendiada na Rua Domingos José Dantas, no bairro Boa Sorte, e algumas lixeiras foram soltas pelas áreas centrais do município.

A autarquia constatou as ações quando as equipes de coleta de lixo realizavam seu trabalho. O Saae está apurando as informações para tomar as devidas providências. Todo o lixo já foi recolhido nos locais afetados.

Foto: Divulgação