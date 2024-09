Um incêndio de grandes proporções foi registrado nesta sexta-feira (dia 27) em área de mata do bairro Pinto da Serra, em Volta Redonda. Moradores de regiões como Volta Grande e Voldac capturaram imagens impressionantes das chamas, evidenciando a intensidade do fogo que, desde cedo, consome a vegetação local.

De acordo com uma moradora, o incêndio teve início por volta das 9h. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas continuam a se alastrar. Relatos nas redes sociais de moradores refletem a preocupação com a situação. “Já chegou ao topo do morro e só piorando”, declarou uma munícipe. Por volta das 13h30, a preocupação era ainda maior, com o fogo ainda ativo.

Esse episódio se soma a uma série de incêndios que têm afetado a região, um reflexo da problemática das queimadas que assola diversas partes do Brasil. A situação é alarmante, e o governo do estado do Rio de Janeiro já tomou medidas, incluindo a formação de uma força-tarefa para coibir esses crimes ambientais, que não apenas prejudicam a flora e fauna, mas também representam um sério risco à saúde da população.

Foto: Reprodução/Redes Sociais