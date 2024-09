Um acidente envolvendo um caminhão causou transtornos no trânsito na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa, na tarde desta sexta-feira (dia 27). O fato ocorreu na altura do Km 291 da pista sentido São Paulo, onde parte da carga de massa corrida que o veículo transportava caiu na pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Houve interdição da faixa da direita para que equipes pudessem realizar a limpeza do local. De acordo com informações da CCR RioSP, por volta das 16h20, o congestionamento se estendia do Km 275 até o Km 291, ou seja, 16 quilômetros de retenções.

Foto: Divulgação/PRF