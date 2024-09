O candidato a prefeito de Porto Real, Ailton Marques (PDT), lamentou profundamente o incidente ocorrido durante o comício de seu adversário, Alexandre Serfiotis, realizado no bairro Novo Horizonte, na noite de ontem, dia 26. Ailton reafirmou seu total compromisso com a paz, a segurança e o respeito às regras democráticas, repudiando qualquer forma de violência ou intimidação, além de condenar a exploração inadequada de fatos isolados que tentam desestabilizar o debate eleitoral.

“Nossa campanha sempre foi pautada pelo respeito às leis eleitorais, e seguimos focados em apresentar propostas reais e soluções para Porto Real. Reafirmo nosso compromisso com uma campanha limpa e honesta, baseada no diálogo, no respeito aos eleitores e sem uso de estratégias desleais ou disseminação de notícias falsas”, disse o candidato.

Ele também expressou sua confiança de que as autoridades conduzirão uma investigação justa e imparcial para esclarecer os fatos, garantindo que o processo eleitoral se mantenha transparente e legítimo. Enquanto isso, o candidato segue empenhado em continuar o trabalho pelo bem-estar e futuro da cidade.

“É lamentável que algumas pessoas estejam distorcendo os fatos para criar narrativas que não condizem com a realidade. A verdade sempre prevalece, e a população de Porto Real sabe bem quem eu sou e o que defendo”, afirmou Ailton.

Por fim, ele reforçou que sua gestão será para todos, pautada na justiça e na igualdade. “A democracia não pode ser abalada por discursos de ódio ou por manipulações. Juntos, avançaremos com a certeza de que a verdade e o bem sempre prevalecerão”, concluiu.