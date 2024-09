Dois homens, de 44 e 55 anos, foram detidos em Vassouras, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu após a abordagem de um veículo na Avenida Carlos Eugênio Mexias, próximo à Praça Pública, no bairro Bacia de Pedra.

Policiais do 10º BPM, em patrulhamento, notaram que o motorista de um Fiat Siena aumentou repentinamente a velocidade ao avistar a viatura. Diante de denúncias recorrentes sobre veículos transportando drogas na região, a guarnição iniciou uma perseguição tática. Durante a fuga, o passageiro do carro foi visto jogando um objeto pela janela.

Após a abordagem, os policiais encontraram cinco pinos de pó amarelado e duas tiras de erva seca no interior do veículo, além de cinco tabletes da mesma substância jogados na via. Questionados, os suspeitos alegaram que haviam adquirido as drogas por R$ 60 para consumo próprio, em uma casa no Vale do Ipiranga. No entanto, ambos não souberam identificar o vendedor.

Os dois homens foram levados à 95ª DP, onde foram autuados por tráfico compartilhado, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06. Eles foram liberados após assinarem um termo circunstanciado, e o material apreendido foi encaminhado para perícia.

Foto: Divulgação