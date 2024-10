Um homem de 40 anos foi detido na última terça-feira (dia 1º) sob suspeita de participar do furto de um carro em Volta Redonda. Ele conduzia um Corsa Wind verde quando foi localizado pelo Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), com auxílio de câmeras de leitura do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). O suspeito, que já tinha outras anotações criminais, foi levado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

A placa do veículo havia sido inserida no sistema do Ciosp com alerta de restrição por participação no furto de outro veículo. O crime aconteceu no dia 17 de agosto, no bairro Conforto, em frente ao Colégio Professora Themis de Almeida, e foi flagrado por câmeras de monitoramento do Ciosp.

O sistema emitiu um alerta ao flagrar o Corsa circulando pela Via Sérgio Braga, na altura do Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda. Guardas municipais localizaram o veículo, que estava estacionado no bairro Conforto, e questionaram um homem próximo se ele era o proprietário do veículo. Ele afirmou que sim, e, ao ser informado sobre a situação do carro, foi levado para a 93ª DP para os devidos esclarecimentos.

Na unidade policial, o homem disse que no dia em questão o veículo estava com um sobrinho dele. Diante dessa situação e do não flagrante, ele foi ouvido e liberado. O sobrinho será intimado a depor.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou a importância da tecnologia para a identificação e responsabilização dos envolvidos no furto do veículo.

“Graças a integração entre as forças de segurança, do Ciosp, e dos investimentos em tecnologia e softwares de ponta conseguimos chegar até o carro utilizado pelo suspeito. Agora o caso será investigado pela Polícia Civil, e os autores serão responsabilizados. Isso demonstra que não há certeza da impunidade em Volta Redonda”, destacou o coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop