A Polícia Federal apreendeu, na noite de quinta-feira (dia 3), R$ 1.859.040,00 em espécie, que estavam em dois veículos estacionados na garagem de um centro empresarial localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na ação, os policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão na sede de duas empresas em atuação no Rio de Janeiro, sendo que o dono de uma delas é suspeito de praticar corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro. Os mandados judiciais foram expedidos pela 188ª Zona Eleitoral da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro.

Durante as buscas, os policiais encontraram o dinheiro distribuído em caixas de papelão no interior de dois veículos de uso exclusivo do referido investigado, que se encontravam estacionados no subsolo do centro empresarial.

Os valores apreendidos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para o prosseguimento das investigações, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a prática de corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A ação foi desenvolvida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais (GET) e pela Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (DELINST) da PF no Rio de Janeiro.

Com esta apreensão – a terceira realizada nesta semana –, a Polícia Federal no Rio de Janeiro contabiliza, até aqui, o montante de R$ 3.929.040,00, em espécie, apreendidos em ações de combate à prática de corrupção eleitoral neste ano de 2024.