Na madrugada desta sexta-feira (dia 4), um grupo de Volta Redonda foi preso no bairro Palmeiras, em Pinheiral, distribuindo panfletos com notícias falsas sobre o candidato a prefeito Luciano Muniz (PP). A equipe de campanha do candidato acionou a polícia, que localizou os indivíduos e os levou à delegacia, onde foram ouvidos.

Os panfletos traziam informações falsas e caluniosas sobre o passado de Luciano.

Segundo informações colhidas com os suspeitos ainda na delegacia e contidas no Registro de Ocorrência, o grupo teria sido contratado por um homem de Volta Redonda, descrito como chefe de segurança de um clube da cidade, que os trouxe até Pinheiral para espalhar os panfletos.

O material foi distribuído nos bairros Palmeiras e Cruzeiro. As investigações continuam para apurar quem está por trás da ação e tomadas as devidas providências legais.

A advogada da Coligação “Orgulho de Viver em Pinheiral”, Elizama Santiago Tavares de Souza, informou que está trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para identificar todos os responsáveis pela disseminação das Fake News. “Estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir que a campanha seja justa e baseada em fatos, e não em mentiras. Esses ataques são lamentáveis, mas não nos afastarão do nosso compromisso com a verdade e com os eleitores de Pinheiral”, afirmou.