A Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda informou na sexta-feira (dia 13) que o bispo Dom Luiz Henrique dará início, na próxima semana, a um tratamento quimioterápico preventivo, conforme recomendação de sua equipe médica. A medida faz parte da continuidade do cuidado com a saúde do religioso.

Por conta do tratamento, Dom Luiz Henrique terá suas atividades pastorais e públicas reduzidas temporariamente, com previsão de retomada assim que houver liberação médica. Durante esse período, o bispo contará com o apoio do Vigário-Geral e dos Vigários Episcopais dos vicariatos, que irão representá-lo em ações pastorais e administrativas na Diocese.

Apesar das circunstâncias, a Diocese ressaltou que Dom Luiz Henrique mantém a saúde estável e, nos últimos meses, tem cumprido sua agenda de maneira gradual.

A comunidade católica foi convidada a intensificar as orações pelo bispo. “Solicitamos aos fiéis que continuem em oração pela pronta recuperação de Dom Luiz Henrique”, diz a nota emitida pela Diocese.

Foto: Divulgação