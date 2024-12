Na última quinta-feira (dia 12), 225 titularidades foram entregues aos moradores do bairro Alto Surubi, em Resende, representando um importante passo rumo à regularização definitiva dos imóveis e à obtenção do título de propriedade. A iniciativa foi fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Resende e o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ).

A cerimônia de entrega contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito de Resende, Diogo Balieiro; o prefeito eleito, Tande Vieira; o vice-prefeito eleito, Davi do Esporte; o presidente do ITERJ, Robson Claudino; a superintendente do instituto, Alessandra Brandão; e a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Erika Menegatti.

Tande Vieira destacou a importância da ação para o município e agradeceu pelo apoio recebido. “Agradeço, mais uma vez, ao governador Cláudio Castro e, especialmente, ao deputado estadual Jorge Felippe Neto, por toda atenção dedicada a essa demanda da nossa cidade. Este é um passo significativo para promover a geração de emprego e renda, a integração social e a garantia do direito à moradia digna”, afirmou o prefeito eleito.

Essa entrega é mais um marco no avanço da regularização fundiária em Resende, fortalecendo o direito à propriedade e contribuindo para o desenvolvimento urbano da cidade.

Foto: Divulgação