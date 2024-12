Com a chegada do fim de ano, as compras especiais de Natal entram na lista de todo consumidor. Pensando nisso, a Feira Livre de Volta Redonda programou um cronograma especial para atender a freguesia. De 15 a 24 de dezembro, o funcionamento da feira será das 7h30 às 14h30, nos bairros habituais.

Além do horário estendido, os feirantes farão uma edição extra no dia 23 de dezembro (segunda-feira) no bairro Volta Grande, também no horário especial das 7h30 às 14h30. Segundo Elisângela Almeida, da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), esta será uma excelente oportunidade para a população fazer suas compras natalinas.

“Anualmente, a Feira Livre no fim de ano estende seus horários para que os consumidores façam suas compras com mais calma. A Feira Livre já é uma tradição em Volta Redonda, sendo uma ótima opção para buscar o presente natalino, alguma lembrancinha ou, ainda, aquele alimento e tempero para preparar a ceia de Natal”, comentou Elisângela.

Cronograma da Feira Livre

Vila Santa Cecília – Domingo

Santa Cruz – Segunda-feira

Retiro – Terça-feira

Sessenta – Quarta-feira

Volta Grande – Quinta-feira

Conforto – Sexta-feira

Aterrado – Sábado

Foto: Arquivo – Secom/PMVR.