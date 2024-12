Policiais da operação Segurança Presente apreenderam, na tarde de sexta-feira (dia 13), armas de gel que estavam à venda em uma loja da Avenida Sávio Gama, no Retiro, em Volta Redonda. A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

No estabelecimento foram encontrados 20 armas de gel e 13 saquinhos de gel para “munição” das mesmas. Uma funcionária foi conduzida à delegacia de polícia, onde os produtos ficaram apreendidos, na condição de testemunha.

Esta é a segunda apreensão realizada esta semana na cidade, depois de uma reunião, na quinta-feira (dia 12), em que as forças de segurança decidiram combater a venda do produto – que pode causar ferimentos, principalmente se as bolinhas atingirem os olhos de alguém. A primeira foi em um depósito no Jardim Amália, onde 106 armas de gel foram recolhidas.

Brincar com arma de gel se tornou uma febre entre crianças e adolescentes, mas preocupa as forças de segurança pela semelhança que a réplica tem com armas de verdade. Para fazer a apreensão, está sendo levado em conta o Estatuto do Desarmamento, já que as armas de gel não são classificadas como brinquedo. O artigo 15 do estatuto estabeleceu que é vedada a fabricação, venda, comercialização e importação de brinquedos que possam ser confundidos com arma de fogo.

Foto: Divulgação