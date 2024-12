Uma caminhonete caiu no Rio Paraíba do Sul, em Resende, na noite da quinta-feira (dia 19). O acidente ocorreu no bairro Campos Elíseos e, felizmente, não resultou em vítimas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 23h para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares realizaram os procedimentos necessários para retirar o veículo do rio. O trabalho de resgate foi concluído já na madrugada desta sexta-feira (dia 20).

Embora o acidente tenha gerado preocupação, a boa notícia foi a ausência de feridos. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram o carro a cair no rio.

Foto: Reprodução/Redes Sociais