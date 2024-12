Um homem foi morto a tiros na noite da quinta-feira (dia 19) no bairro Cotiara, em Barra Mansa. O crime aconteceu por volta das 19h30, próximo à Caixa D’água, na Rua José Hipólito.

A vítima, de 36 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para o local, mas ao chegar, a equipe constatou que o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar também foi chamada e a ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa), onde as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.