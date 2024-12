Um acidente envolvendo dois veículos na Rodovia Presidente Dutra, em Resende, deixou duas pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (dia 26). A colisão ocorreu por volta das 15h30, no km 334 da pista sentido São Paulo, onde um Renault Sandero perdeu o controle e bateu na lateral traseira esquerda de um Chevrolet Ônix. Com o impacto, o Ônix rodou na pista e acabou parando no acostamento, enquanto o Sandero seguiu descontrolado, saiu da pista e colidiu com um barranco, capotando em seguida.

A equipe de resgate da concessionária CCR RioSP foi acionada e socorreu a condutora e o passageiro do Sandero, que apresentavam ferimentos leves. Ambos foram levados para o Hospital de Emergência de Resende. O motorista do Ônix não sofreu ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe DELTA da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a consulta aos sistemas de habilitação dos motoristas envolvidos no acidente. A investigação revelou que a condutora do Renault Sandero não possuía carteira de habilitação (CNH). Diante dessa constatação, ela foi autuada por dirigir sem a devida habilitação, também recebeu multas correspondentes à infração. Além disso, a condutora poderá responder criminalmente pelo ato, devido à ocorrência de danos materiais e lesões corporais, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

Foto: Divulgação/PRF