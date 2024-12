Um acidente envolvendo um Hyundai HB20 foi registrado na tarde desta quinta-feira (dia 26) no km 334 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O veículo derrapou na pista molhada, perdeu o controle e colidiu contra a defensa metálica (guard rail) lateral. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apurou que um dos pneus do carro estava em mau estado, o que pode ter contribuído para a perda de controle e a colisão. Felizmente, não houve vítimas, mas o carro sofreu danos significativos na lateral.

Outros acidentes ao longo da Dutra

Além do caso em Resende, vários outros acidentes foram registrados ao longo do dia na Rodovia Presidente Dutra. Por volta das 13h, um engavetamento foi reportado no km 281, em Barra Mansa, também sentido Rio de Janeiro. Apesar da colisão envolvendo múltiplos veículos, não houve vítimas e os envolvidos foram orientados a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) online.

Às 16h20, outro acidente foi registrado no km 276, também em Barra Mansa. Uma colisão entre uma van e um automóvel foi atendida pela PRF, porém não houve vítimas. O preenchimento do DAT também foi orientado.

No mesmo horário, outro acidente foi registrado na altura do km 312, em Resende, onde um veículo colidiu contra uma barreira de proteção. A PRF confirmou que não houve vítimas e a orientação foi a mesma: preenchimento do DAT.

Já no km 324, em Itatiaia, um capotamento foi registrado no final da tarde, sem vítimas. A PRF foi acionada, mas o acidente não gerou maiores complicações e os envolvidos foram orientados a formalizar a declaração pela internet.

Além disso, outro acidente foi registrado no km 303,9, também em Itatiaia, com uma colisão traseira entre dois veículos. Felizmente, ninguém se feriu.

Foto: Divulgação/PRF