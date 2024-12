Em comunicado enviado à imprensa, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Obras (SMO), informou que a Ponte Pequetito Amorim, que interliga os bairros Niterói e Aterrado, sobre o Rio Paraíba do Sul, é segura e estável. Segundo a nota, o desabamento da ponte entre os estados do Maranhão e o Tocantins, na BR-266, no último domingo (22), causou preocupação em alguns moradores do município, que apontaram uma “rachadura” na pista da Pequetito Amorim.

O secretário de Obras de Volta Redonda, Jerônimo Telles, esclarece que isso ocorreu pela falta de uma junta de dilatação, que sofreu desgaste pelo tempo e que deverá ser reposta durante o serviço de manutenção, que está em andamento há cerca de 45 dias.

“Não há a menor possibilidade de desabamento na Ponte Pequetito Amorim”, garantiu o secretário, reforçando que a estrutura passa por manutenção por ser uma construção antiga, com cerca de 60 anos.

Foto: Reprodução