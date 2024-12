Do total de mais de 40 mil empregos criados pelo grupo no Brasil e no exterior, mais da metade estão concentrados no Sul Fluminense

Volta Redonda continua se destacando como líder na criação de empregos no Sul Fluminense, com um saldo positivo de 12.377 novas admissões entre janeiro de 2021 e outubro de 2024, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O Grupo CSN, maior empregador da região, tem sido a principal responsável por esse avanço, com destaque para a criação de 1.599 vagas formais no setor industrial somente em 2024.

Hoje, a CSN é responsável pela geração de um em cada quatro empregos formais (com carteira assinada) em Volta Redonda, além de gerar mais de 20 mil empregos diretos, sem contar os indiretos. A atuação do grupo não se limita à cidade: os empregos gerados pela CSN se estendem por toda a região Sul Fluminense, abrangendo suas diversas indústrias, como a Usina Presidente Vargas, CBS, CBSI, Fundação CSN, CSN Porto Real, CSN Cimentos, Prada Resende e Prada Valença. Do total de mais de 40 mil empregos criados pelo grupo no Brasil e no exterior, mais da metade estão concentrados nesta região.

Em 2024, Volta Redonda registrou 3.155 novas vagas formais, superando o saldo de 2.959 de 2023. Além das vagas no setor industrial, as áreas de serviços, comércio e construção civil também contribuíram para o crescimento, gerando 969, 360 e 246 novas oportunidades, respectivamente.

Com novos investimentos industriais em andamento e parcerias estratégicas sendo estabelecidas, a CSN segue desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico da região. Só em 2024, a empresa aplicou cerca de R$ 1 bilhão na modernização das sinterizações, baterias de coque e melhorias de processos. Além disso, iniciou um investimento de R$ 700 milhões na reforma do Alto-Forno 2, com conclusão prevista para 2025, totalizando R$ 1,6 bilhão. Essas grandes obras estão gerando mais de 3.000 novas oportunidades de trabalho na Usina Presidente Vargas (UPV). Esse compromisso com a inovação e o crescimento assegura um futuro ainda mais promissor para Volta Redonda e para o Sul Fluminense.

A CSN também tem um impacto significativo na arrecadação municipal. Atualmente, os impostos pagos pela empresa representam 60% dos tributos de Volta Redonda, reforçando a importância da companhia para o fortalecimento da economia local e regional.