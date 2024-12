O corpo de um homem, de 57 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (dia 26), nos fundos do Terminal Rodoviário de Barra Mansa, que fica na Avenida Joaquim Leite, no Centro da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita é de que a vítima teria caído de uma pedreira situada atrás da rodoviária.

Morador do bairro Vila Independência, em Barra Mansa, o homem foi encontrado sem sinais aparentes de violência. A Polícia Civil, com o auxílio da perícia, esteve no local e confirmou que a causa da morte foi uma queda. Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido pelos bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa.

Foto: Reprodução/Redes Sociais