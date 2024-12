Renato Tommaso, músico e técnico de som que acompanhava a banda Jota Quest, morreu no domingo (dia 29), aos 54 anos. Natural de Volta Redonda, Renato foi uma figura crucial na trajetória da banda, atuando por 18 anos como roadie, colaborador nos estúdios e nos palcos. Apesar de não ter feito parte da formação original do grupo, sua contribuição foi fundamental para o sucesso da banda e sua morte precoce gerou consternação entre os músicos da região Sul Fluminense. A causa do óbito não foi divulgada.

Renato Tommaso nasceu e foi criado em Volta Redonda. Membro da família da tradicional Casa Triângulo, conhecida loja de ferramentas na região, ele também estudou no Colégio Novo. Desde cedo, Renato se envolveu com a música, estabelecendo laços com a cena musical de Volta Redonda, o que o levou a ser conhecido por diversos músicos da região.

Entre os mais próximos estava o músico Figurótico, que lembrou da longa amizade com Renato. “Conheci-o por volta de 1991, na época do Madeira de Lei, quando começamos a estreitar os laços com a turma da música de Volta Redonda. Renato, por ser cinco anos mais velho que eu, já tinha uma vasta experiência com as bandas, com o palco, com repertório, performance e equipamento. Já tinha uma visão bem profissional de um show”, contou Figurótico. Ele também relembrou com carinho os tempos em que, após Renato se mudar para Belo Horizonte para trabalhar com o Jota Quest, mantiveram contato constante durante a pandemia, com longas chamadas e gravações colaborativas. Em suas redes sociais, Figurótico prestou sinceros sentimentos à família, mulher, filha e irmão de Renato. “Que descanse em paz”.

Amigo de infância de Renato, o cantor Jorge Guilherme falou sobre a perda precoce do músico e relembrou momentos que ficarão para sempre em sua memória. “Ele morou no bairro Niterói durante sua infância, adolescência e parte da vida adulta. Era vizinho da minha tia e sempre brincávamos aos finais de semana. Jogávamos bola, andávamos de bicicleta, disputávamos campeonatos de bicicross na Ilha São João”, relembra Jorge, com nostalgia dos tempos de juventude. A amizade entre os dois se fortaleceu também no cenário musical. Jorge conta que, após anos de convivência e amizade, os dois se reencontraram na música. “Depois, nos encontramos novamente na música, e ele tocou em duas bandas minhas, uma delas, o Volúpia, que fez bastante sucesso na região”, diz o cantor.

Jorge Guilherme também destacou a contribuição fundamental de Renato em sua carreira solo. “Ele gravou muitos baixos dos meus CDs. Me recebia em sua casa e ficávamos por horas desenhando as músicas e compondo. Renato também foi muito importante para o Jota Quest e, em alguns shows, chegou a substituir, por motivos de saúde, o baixista oficial, que é o PJ”, conta, sem esconder sua admiração pelo colega. “Renato era maravilhoso, muito inteligente, conhecedor da música, do instrumento, um baixista formidável e um grande amigo meu. Já estou sentindo muita saudade dele”.



Quem também fez questão de prestar homenagem à Renato Tommaso foi o cantor e compositor Ranieri. “Conheci o Renato quando eu tinha uns 14 anos de idade, ele já era um super baixista experiente e eu ia apenas fazer o meu primeiro show, junto a ele e os amigos da Banda The Lírios, em 1991, na Ilha São João, na antiga Feira da Primavera. Me lembro que, na ocasião, o repertório era repleto de músicas internacionais e ele, na maior paciência, me levava para sua casa, no bairro Niterói, para ficar me ensinando a pronúncia e a tradução das letras para que eu cantasse seguro”. A amizade entre Ranieri e Renato não se limitou apenas ao universo musical. “Ele me ajudou também me empregando na loja da família dele e eu trabalhei durante anos na antiga Casa Triângulo”, revelou Ranieri, sem economizar elogios ao amigo. “Renato, além de um grande amigo, foi um dos maiores baixistas que eu já vi tocar de perto”.

Homenagem do Jota Quest

Por meio de suas redes sociais, a banda Jota Quest também prestou uma homenagem emocionante a Renato. Em uma publicação no Instagram, o grupo expressou seus profundos sentimentos pela triste e prematura partida do querido amigo Renato Tomasso. A banda destacou a presença de Renato ao longo de 18 anos, seja nas turnês, nos estúdios ou nos palcos, sempre se dedicando ao máximo e vivendo momentos especiais ao lado dos integrantes.

“Nossos fortes sentimentos à esposa Dani, à filha Renata e a todos os familiares e amigos dessa grande figura que certamente já se encontra em lugar muito especial, ao lado do Criador”, escreveram os músicos do Jota Quest, acrescentando: “Descansa em paz, Renatão. Nosso muito obrigado por tudo.”

Despedida

O sepultamento de Renato Tommaso ocorreu na tarde desta segunda-feira (30), no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte. O artista deixa sua esposa, Dani, com quem foi casado por 29 anos, e sua filha, Renata, de 26 anos.

Imagem: Reprodução