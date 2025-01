As inscrições para o concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) terminam às 18h desta sexta-feira (dia 3). O processo seletivo oferece 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, com atuação em diversas regiões do Brasil, inclusive na sede em Brasília (DF). A remuneração inicial para ambos os cargos pode chegar a R$ 8.817,72, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Vagas e cargos disponíveis

As oportunidades são divididas em 120 para Analista Administrativo e 230 para Analista Ambiental. As oportunidades estão distribuídas por várias localidades do país, com destaque para as regiões Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), onde há 25 vagas disponíveis — sendo 10 para o cargo administrativo e 15 para o ambiental. A distribuição exata das vagas por cidade ou estado será definida posteriormente.

Requisitos e inscrição

Para participar do concurso, é necessário possuir diploma de nível superior em qualquer área de formação. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site do Cebraspe, a banca organizadora do certame, até às 18h desta sexta-feira (dia 3). As taxas de inscrição são de R$ 93 para o cargo de Analista Administrativo e R$ 99 para o Analista Ambiental.

Além disso, o concurso conta com reservas de vagas: 20% das vagas são destinadas a candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência, conforme as diretrizes de inclusão previstas no edital.

Etapas

As provas objetivas e discursivas ocorrerão no dia 23 de fevereiro de 2025, em todas as capitais do Brasil. O gabarito será divulgado no dia 28 de fevereiro e o resultado final das provas objetivas, juntamente com o resultado provisório da prova discursiva, será publicado em 26 de março de 2025.

O concurso do ICMBio é uma excelente oportunidade para quem deseja atuar na área ambiental e contribuir com a preservação da biodiversidade brasileira, em uma das mais importantes instituições de conservação do país.

