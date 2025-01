O governador Cláudio Castro antecipou, para esta sexta-feira (dia 3), o salário do funcionalismo referente ao mês de dezembro. Depositada por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz-RJ), a folha de pagamento contabiliza o valor aproximado de R$ 2,4 bilhões, total a ser pago a 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

“Com a antecipação do salário, reforçamos mais uma vez nosso cuidado e compromisso com o funcionalismo público, dando mais segurança a eles neste início de ano. Essa é uma forma de viabilizar uma organização mais tranquila para os nossos servidores em relação às suas próprias finanças”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

Antes a transferência estava prevista para ser efetuada somente na próxima segunda-feira (06/01), conforme o calendário de pagamentos de 2024, divulgado no Diário Oficial do Estado. Normalmente, a data estabelecida para os depósitos é até o terceiro dia útil de cada mês.

Calendário de Pagamentos de 2025

Em dezembro do último ano, foi divulgado o calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo para 2025. Conforme determina o cronograma, o depósito referente a janeiro será efetuado em 5 de fevereiro. Para o 13º salário, também valerá a regra dos últimos anos de quitação, em duas parcelas. A primeira sairá em 30 de junho e a segunda em 19 de dezembro. O valor líquido médio da folha de pagamento do funcionalismo é de R$ 2,4 bilhões mensais.

Foto: Divulgação