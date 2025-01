Será sepultado às 17h desta sexta-feira (dia 3) o corpo de Leonardo Andrade Magalhães, metalúrgico de 31 anos, vítima de um trágico acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (dia 1º), na Região dos Lagos. O velório já está liberado e está sendo realizado na Capela 4 do Portal da Saudade, em Volta Redonda.

Morador da Califórnia, distrito de Barra do Piraí, Leonardo morreu eletrocutado ao se aproximar de um contêiner na Avenida Hilton Marra, na Praia do Forte, em Cabo Frio. Ele teria se aproximado do local para urinar e sofreu uma descarga elétrica fatal. A Polícia Militar foi acionada e a perícia foi realizada para investigar as causas do acidente.

O caso segue sendo investigado pela 126ª DP (Cabo Frio), que registrou o ocorrido.

A irmã Juliana descreveu Leonardo como uma pessoa alegre, extrovertida e muito conhecida na região.

Foto: Arquivo pessoal