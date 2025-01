A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), informa que nesta segunda-feira, dia 06, haverá interrupção no abastecimento de água do bairro Santa Rosa, no período das 07h às 17h.

De acordo com o diretor executivo da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca, a distribuição será temporariamente comprometida por conta do andamento das obras na Rua da Imprensa. “Nós estamos construindo uma nova rede de drenagem na entrada do bairro Santa Rosa e, no decorrer da obra, uma tubulação de abastecimento será afetada. Para seguir com os trabalhos, na segunda-feira nós vamos interromper a distribuição de água para que possamos avançar, mas no final da tarde o fornecimento será regularizado”, explicou Zeca.

Até a normalização do abastecimento, que ocorrerá após às 17h de forma gradual, o Saae pede que os moradores façam o uso consciente e economizem água. “De acordo com o nosso cronograma, a paralisação no abastecimento não será recorrente. É apenas uma situação pontual, devido ao fato de a tubulação que distribui água estar próximo à rede de drenagem”, esclareceu.

Alteração no trânsito

Também na segunda-feira, dia 06, o trânsito de veículos será totalmente interrompido e o acesso ao Santa Rosa será feito pelo bairro Vila Orlandélia.

“Durante os trabalhos, a Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal, prestará todo o apoio com a sinalização e orientação dos motoristas e moradores. Nestes dias os motoristas terão como rota a Rua Orlando Brandão, seguindo pela Tenente Luiz Fernando e, em seguida, a Rua Rubens Barcelos”, informou.

O diretor do Saae destaca ainda que, após a realização dos trabalhos, mais intervenções serão realizadas na Rua da Imprensa. “Logo que as obras de drenagem forem concluídas, nossa equipe fará recomposição asfáltica e outras melhorias”, concluiu Zeca.

O Saae de Barra Mansa fica situado na Avenida Homero Leite, 572, no bairro Saudade. Para fazer alguma solicitação, pedido de urgência ou reclamação, o telefone da autarquia é: (24) 3512-4333.

Foto: Paulo Dimas