Uma ação da Polícia Militar realizada na noite de sábado (dia 4) resultou na apreensão de substâncias entorpecentes em Barra do Piraí. A operação ocorreu na Rua Trajano de Moraes, no bairro Caixa d’Água, e envolveu a 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), que recebeu informações sobre o tráfico de drogas na região.

Ao chegar, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, acabou fugindo. Apesar das tentativas de captura, o suspeito não foi alcançado.

Em seguida, os militares realizaram um intenso trabalho de varredura na área. Foram encontrados 598 pinos de pó branco com a inscrição “Pó de 15 CV BP”, 50 pinos com a inscrição “Pó de 25 CV BP”, 608 pedras de crack com a inscrição “BP CV Crack 10” e 50 pedras com a inscrição “BP CV Crack 25”.

A ocorrência foi registrada na 88ª DP (Barra do Piraí), onde os materiais apreendidos foram apresentados. O caso segue em investigação para identificar os responsáveis pelo tráfico de drogas na localidade.

Foto: Divulgação