Morreu nesta quarta-feira (dia 8), Edmar Matos Lopes, ex-diretor administrativo e sócio do antigo Hospital Santa Margarida, em Volta Redonda. Um dos nomes mais respeitados na área da saúde da região, Edmar também foi presidente do SINDHSUL – Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde da Região e também exerceu a função de diretor da Federação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (FEHERJ).

Com uma trajetória marcada pela dedicação à melhoria da qualidade da saúde para a população, Edmar se destacou pela atuação incansável na gestão hospitalar e no fortalecimento das instituições de saúde da região Sul Fluminense. Seu trabalho à frente do SINDHSUL e na FEHERJ contribuiu para o aprimoramento dos serviços de saúde e para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais do setor.

Edmar Lopes deixa esposa Leilah Araújo Lopes e as filhas Monique e Alessandra, que, junto com familiares e amigos, lamentam sua partida precoce. Ele também era tio do ex-prefeito de Volta Redonda, Gothardo Netto.

O corpo de Edmar Matos Lopes será cremado, em respeito ao seu desejo pessoal, em cerimônia restrita aos familiares e amigos próximos.