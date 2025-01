O motorista de um ônibus da Viação Cidade do Aço foi atropelado por um carro na manhã deste quarta-feira (dia 8), em um acidente ocorrido no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. O atropelamento aconteceu na via Sérgio Braga, uma das mais movimentadas da região.

Segundo testemunhas e imagens registradas por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo, o acidente envolveu um Fiesta Sedan de cor preta. O veículo tentou ultrapassar o ônibus que estava parado em um ponto de ônibus, esbarrando na lateral do veículo. Ainda de acordo com os relatos, após o impacto, o motorista do carro deu marcha à ré e, ao perceber que o motorista do ônibus havia descido para verificar o ocorrido, acelerou repentinamente, atropelando a vítima.

O motorista do ônibus, um homem de 43 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista, onde relatou dores nos braços, no joelho e na região lombar. Felizmente, após a realização de exames, foi constatado que ele não sofreu lesões graves e foi liberado algumas horas depois.

O condutor do carro, por sua vez, fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima.

Foto: Reprodução