A Polícia Militar realizou uma importante operação na tarde da quarta-feira (dia 8) no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, resultando na prisão de dois homens, de 21 e 27 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi conduzida por uma guarnição do 28º Batalhão da PM, que estava em patrulhamento na Rua Crisântemo, quando avistou um indivíduo com um volume suspeito na cintura.

Ao abordar o rapaz, os policiais perceberam movimentações suspeitas em uma casa próxima, que é conhecida na área como ponto de venda de entorpecentes. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi capturado pelos agentes.

Dentro da casa, a PM encontrou uma grande quantidade de drogas e armas. Foram apreendidas 18 pedras de crack, 95 pinos de cocaína, 19 petecas de maconha, três revólveres calibre .38, um simulacro de arma de fogo, além de 46 munições de calibres .38 e 9mm, e outros materiais usados no tráfico.

Após o levantamento de informações, a equipe policial obteve a localização de outro envolvido, que seria o gerente do tráfico na região. Ele foi encontrado no quintal de uma residência vizinha e também foi preso em flagrante.

Os dois suspeitos foram conduzidos até a 93ª DP (Volta Redonda), onde foram autuados por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e associação criminosa. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação