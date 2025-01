A CCR RioSP faz nesta sexta-feira (dia 10) novos lançamentos das vigas de concreto dos novos viadutos que compõem o projeto de construção da nova Serra das Araras. Na quinta-feira (dia 9), foram lançadas as duas primeiras vigas. A atividade aconteceu durante a interdição para desmonte de rochas, das 14h às 16h. Neste fim de semana, serão lançadas mais três vigas cada uma pesando 120 toneladas e medindo 41,8 metros. Para realizar a atividade com segurança e causar o menor impacto possível no tráfego da rodovia, a operação será realizada no período noturno com início previsto às 22h de sexta-feira (dia 10), conforme programação abaixo:

Fechamento de faixa 1 (a esquerda) das 22h às 4h. Tráfego fluindo pela faixa (da direita)

Fechamento total das faixas 1 e 2 que ocorrerá em 3 momentos e tem previsão de durar 15 minutos, sendo o primeiro às 22h, o segundo às 23h e o terceiro e último às 3h.

Os fechamentos da rodovia serão acompanhados pela Polícia Rodoviária Federal e equipes de operação da concessionária. A CCR RioSP reforça a importância de o motorista respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade que será de 40km/h. Em caso de chuva, as atividades poderão ser reprogramadas. Para a construção dos 24 novos viadutos das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras, serão necessárias 571 vigas. Todas as vigas serão construídas no canteiro de obras montando em Paracambi.

Nova Serra das Araras

É importante destacar que a CCR RioSP está executando a construção da nova Serra das Araras, um projeto de grande envergadura iniciado em abril de 2024, com investimentos de R$ 1,5 bilhão. A obra trará melhorias significativas para a segurança dos motoristas, com a implantação de 24 viadutos, duas rampas de escape na pista de descida, além da melhoria de 14 pontos de acesso e a construção de uma via marginal na pista sul, sentido São Paulo.

O projeto também prevê o aumento da capacidade viária, com quatro faixas por sentido, acostamento e faixa de segurança, que contribuirão para a redução de até 50% no tempo de percurso, além de oferecer maior segurança, fluidez e conforto.

As obras abrangem um trecho de oito quilômetros por sentido, totalizando 16 quilômetros de extensão, entre o km 225 e o km 233 da Rodovia Presidente Dutra. Serão construídas 93 contenções, oito pontos de ônibus e três passarelas. Estima-se que as obras durem 52 meses e gerarão cerca de 5.000 empregos diretos e indiretos, com a maior parte da mão de obra sendo absorvida pelos municípios de Piraí e Paracambi, no Rio de Janeiro. A previsão da CCR RioSP é que a nova pista de subida seja entregue até 2028 e a pista de descida até 2029.

Foto: Divulgação