Um homicídio foi registrado na madrugada desta sexta-feira (dia 10), em Valença, após populares acionarem a Polícia Militar ao ouvirem disparos de arma de fogo e uma colisão. A vítima, de 44 anos, foi encontrada sem sinais vitais dentro de seu veículo, que estava parado em uma estrada na localidade conhecida como Biquinha.

Por volta de 1h10, a guarnição do 10º BPM foi chamada para atender uma ocorrência na Estrada Valença/Rio das Flores. Segundo informações de testemunhas, que ouviram tiros seguidos de uma batida de veículo e o som de um motor de motocicleta, a princípio acreditaram tratar-se de um acidente de trânsito. No entanto, ao se aproximarem, perceberam que a situação parecia ser mais grave.

A vítima foi encontrada desacordada, com ferimentos aparentes de disparos de arma de fogo. Ele estava no interior de um Gol branco, com o corpo caído para o lado do carona. Os populares acionaram imediatamente o SAMU, que chegou ao local e confirmou o óbito.

Testemunhas foram ouvidas e o caso foi registrado na 91° DP (Valença), que iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do crime. De acordo com informações iniciais, a vítima tinha passagens pela Justiça, com registros de envolvimento em crimes contra a fauna, conforme o Art. 33 do Código Penal e o Art. 1º da Lei de Crimes Ambientais.