A prefeita de Barra do Pirai, Katia Miki, recebeu na tarde desta quinta-feira (dia 9), na prefeitura municipal, o assessor especial da secretaria estadual de Turismo, Wanderson Farias, para definir a data e outros detalhes para a realização do primeiro grande evento do governo: o Festival Sabores do Vale do Café para a cidade.

O Festival Vale do Café, que vai acontecer em parceria entre a prefeitura municipal, a Setur-RJ e o Sebrae, tem como proposta principal, aquecer a economia local, oferendo espaços e apoiando os produtores de Café, Cachaça e Queijos do interior do Estado, além de outros produtos.

O APL (Arranjo Produtivo Local) também apoia o festival que tem várias atrações programadas, como: shows musicais, degustações, elaboração de drinks com café, baristas, artesanato, oficinas, encontro de carros antigos entre outras ações.

O Festival Sabores do Vale do Café, que aconteceu em Vassouras no início de dezembro, foi um grande sucesso de público e de engajamento e não será diferente em Barra do Piraí.

“A partir de reunião com nosso secretário Gustavo Tutuca, ficou definido que Barra do Pirai, será a primeira cidade da Região, a receber o Festival Sabores do Vale do Café em 2025. Esse alinhamento com a prefeita Kátia Miki e sua equipe foi importe para já começarmos a definir os detalhes para que tudo dê muito certo. Eu tenho certeza que será um verdadeiro sucesso”, comentou Wanderson Farias, coordenador das ações da Setur no Vale do Café.

Um dos participantes é a Associação dos Cafeicultores do Vale do Café, criada recentemente, na edição do Festival em Vassouras. O presidente da Associação, João Machado, é também produtor de café em Ipiabas e elogia a iniciativa.

“Estivemos em Vassouras e vamos estar também em Barra do Pirai. É um festival importante para os produtores, para o município e para todo o seguimento turístico.” Disse João Machado.

Ao final da reunião, que confirmou os dias 14,15 e 16 de fevereiro para a realização do Festival Sabores do Vale do Café, a prefeita Kátia Miki, agradeceu a todos e falou sobre a importância do evento no início de seu governo.

“Esse será o primeiro evento do nosso governo e, para a nossa alegria, será em parceria com a Setur que tem sido uma grande parceira de Barra do Piraí. Nós vamos fortalecer o Turismo em nossa cidade que tem um potencial enorme. Eu agradeço muito o Wanderson e o secretário Tutuca por estarem investindo tanto em nossa cidade. O festival será um grande sucesso e tem tudo a ver com Ipiabas”, finalizou a chefe do Executivo.

Participaram do encontro os secretários de Turismo, Tadeu Oliveira, de comunicação Hugo Marques e o diretor de turismo, Sérgio Nóbrega.

Foto: Divulgação