Um professor de música de 50 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (dia 22), após atirar em direção à casa de um vizinho, em Piraí. O caso aconteceu no bairro Cruzeiro e gerou pânico entre a família da vítima, que estava em casa no momento do ataque.

De acordo com a Polícia Civil, a confusão teve início com uma discussão entre o professor e o vizinho, motivada pelo barulho excessivo de uma moto. Durante a altercação, ocorreram xingamentos mútuos, e, após se afastar do local, o professor retornou em seu carro, armado com uma pistola calibre 9mm. Ele então disparou contra a residência do vizinho, deixando a esposa e os dois filhos menores assustados.

Após o ocorrido, policiais civis e militares realizaram diligências e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele inicialmente negou ter feito os disparos. Contudo, a polícia encontrou uma cápsula de munição de 9mm próximo à residência do vizinho e, em uma busca nas imediações, encontrou a pistola utilizada no crime em um matagal próximo à casa do acusado.

Após ser confrontado com as evidências, o professor admitiu sua participação no crime e entregou aos policiais 31 munições adicionais que estavam guardadas em sua residência.

O homem, que possuía registro de atirador esportivo, foi autuado por disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de uso restrito. Ele permanece preso na delegacia de Piraí.

Foto: Divulgação