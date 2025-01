Um jovem de 18 anos, suspeito de envolvimento em um crime de estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 23), em Volta Redonda. A ação foi realizada pela Polícia Militar na Rua São Vicente de Paula, no bairro Siderlândia.

A guarnição foi recebida pela mãe do suspeito que, ao ser informada sobre a situação, permitiu a entrada dos agentes no imóvel, levando-os até o quarto onde o filho estava. O rapaz, ao ser abordado, afirmou ter ciência do processo relacionado ao crime.

Com isso, o suspeito foi preso em flagrante e, em seguida, conduzido até a 90ª DP (Barra Mansa), onde permanece à disposição da Justiça.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a vítima ou as circunstâncias do crime.

