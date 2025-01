O Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) passou a contar com uma mulher em uma função importante. A 2ª Tenente Isis Gemmel Varges, médica veterinária especializada no cuidado de cães, agora integra a Seção de Cães de Guerra da Companhia de Polícia do Exército (Cia PE). Nessa tradicional subunidade, desempenhará um papel essencial no cuidado dos cães empregados em diversas missões operacionais do Batalhão Agulhas Negras, como patrulhamento, guarda de instalações militares, busca e faro de substâncias ilícitas, armamentos e munições, entre outras atividades.

“Estarei à frente da Seção Veterinária do Batalhão, sendo responsável pelos cuidados clínicos, terapêuticos e preventivos. É um privilégio assumir essa função”, afirmou a oficial.

A chegada da 2ª Tenente Isis demonstra o compromisso do Batalhão Agulhas Negras com a excelência no preparo e bem-estar dos animais, que são elementos vitais para o sucesso das operações militares.

Sob a responsabilidade da Tenente Isis estarão 10 cães, sendo 9 da raça Pastor Belga Malinois e 1 da raça Rottweiler. Com ela, também trabalhará o 2º Tenente Pacheco, encarregado do adestramento da tropa canina.

Seguindo os passos de outras oficiais do sexo feminino, que já se destacaram na Seção de Cães de Guerra em diversas Organizações Militares do Brasil, a atuação da Tenente Isis reforça os avanços alcançados com a inclusão do segmento feminino em setores relevantes do Exército Brasileiro.

Foto: Divulgação