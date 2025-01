Uma delegação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda participou, no último domingo (dia 26), da manifestação promovida pela Confederação e Federações, no auditório da Basílica de Aparecida, em São Paulo. Na ocasião, foi lida a “Carta de Aparecida”, onde é reivindicada a recuperação do poder de compra da classe.

Segundo o diretor financeiro da AAPVR, Geraldo Vida, que coordenou a delegação na ida ao Santuário, a manifestação que a Cobap e federações organiza todos os anos é muito importante para que as reivindicações dos aposentados e pensionistas não caiam no esquecimento. “Desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, os reajustes dos benefícios dos que contribuíram acima do salário mínimo vêm tendo índices abaixo do aplicado ao piso. Com isso, a defasagem, de 1991 até hoje, já ultrapassa 100%. Isso significa que, se dobrarmos o salário de quem está nessa situação, ele ainda não chega ao número de salários mínimos com que se aposentou”, explica Geraldo Vida.

Na missa dedicada aos aposentados, celebrada antes da reunião no auditório, o Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes reforçou a importância da luta pela manutenção dos direitos dos aposentados e pensionistas. Ele recomendou a união da classe para a conquista das suas reivindicações.

A delegação da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, com a presidente Yedda Gaspar à frente, foi a mais numerosa na manifestação de Aparecida.