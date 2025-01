A partir do dia 2 de fevereiro, o morador de Volta Redonda terá o benefício de pagar menos na passagem nas linhas de ônibus municipais: R$ 3,80 – redução de 9,5% (atualmente o valor é de R$ 4,20). Para isso, basta ele ser cadastrado no VR Card – cartão de passagem exclusivo para quem reside na cidade e quer aproveitar o desconto na tarifa do transporte público municipal. A medida será implementada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), utilizando recursos do subsídio previsto em lei às empresas de transporte coletivo.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, explica que a redução no valor da passagem com o VR Card se adequa aos princípios da modicidade tarifária e justiça social, além do incentivo à pequena e à média empresa.

“O VR Card beneficia o morador, principalmente aqueles que não possuem vínculo empregatício como, por exemplo, profissionais autônomos, como diaristas, pedreiros, além dos microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas. E também quem quer aproveitar o benefício para outros fins sem ser necessariamente a trabalho, como passear em família, por exemplo”, exemplificou o secretário.

Para quem utiliza o vale-transporte, nada muda na prática. As grandes empresas da cidade arcarão com a diferença, sem que os trabalhadores paguem por isso, pois no salário já é descontado o valor máximo permitido por lei. Para as micro e pequenas empresas haverá o subsídio (passagem a R$ 3,80) da prefeitura para beneficiar seus trabalhadores.

Viaje +

Além da passagem mais barata, o usuário cadastrado no VR Card tem o benefício do programa Viaje +, que permite o passageiro utilizar dois ônibus (com intervalo máximo de 50 minutos entre um embarque e outro) pagando apenas uma passagem.

Como fazer o VR Card?

Quem ainda não possui o VR Card pode fazer o cadastro online, informando nome completo, telefone e e-mail para contato, além de anexar os documentos de identidade com foto e o comprovante de residência de Volta Redonda. Após concluir o cadastro, o Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros) enviará as orientações da retirada do cartão no e-mail cadastrado. A retirada do VR Card deverá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30, no posto de atendimento do Sindpass em Volta Redonda, no segundo andar do Pontual Shopping (Rua 14, nº 350, 2º piso), na Vila Santa Cecília.

O cadastro também pode ser feito presencialmente no posto do Sindpass e a previsão da STMU é que, a partir da próxima semana, seja disponibilizado um posto para cadastramento do VR Card na Rodoviária Municipal. A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e o Sindpass podem abrir mais postos se necessário, caso a demanda pelo VR Card seja maior.

“Quem não tiver uma conta em seu nome pode, por exemplo, levar uma declaração do proprietário do imóvel, informando que a pessoa reside lá como inquilina; ou uma conta em nome do dono do imóvel, vinculada ao contrato de aluguel. Se morar com os pais, por exemplo, pode levar uma conta em nome de um responsável”, detalhou Paulo Barenco.

Pagamento em dinheiro

Para os usuários que utilizam dinheiro em espécie para pagar a passagem a tarifa será reajustada para R$ 5,50, visando o equilíbrio do sistema de transporte coletivo, assim como ocorre na maioria das cidades do país.

“As tarifas estão sendo revistas em todo o país, porque o prestador tem que ter remuneração condizente e compatível com o nível de serviço ofertado. Para se chegar ao valor tarifário são considerados custos com insumos, aquisição de veículos, mão de obra, encargos, combustível, manutenção, entre outros, que são reajustados ocasionalmente. E isso implica em reajuste tarifário”, explicou Barenco, lembrando que o último reajuste tarifário aconteceu em 2023, quando o município conseguiu, por meio do subsídio, manter o valor que já era praticado (4,20), por meio da implantação do VR Card.

Um estudo da STMU aponta que o usuário do VR Card que utilize o transporte para trabalhar em dias úteis (média de 22 dias mensais), fazendo trajetos de ida e volta diariamente, terá uma economia de aproximadamente R$ 75 por mês com a nova tarifa a R$ 3,80, em comparação à passagem paga em dinheiro (R$ 5,50).

Estudantes – Os alunos das redes públicas e privada continuam com os benefícios já existentes para esse público.

Foto de Cris Oliveira – Secom/PMVR.