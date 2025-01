Policiais militares da Divisão de Operações da Subsecretaria de Inteligência de Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ), em ação conjunta com agentes do 28º BPM (Volta Redonda), prenderam na manhã desta terça-feira (dia 28), no bairro Três Poços, Antônio Freitas de Melo, vulgo “Toninho ou Toinho”, de 42 anos.

A prisão aconteceu após análise de dados e informações do Disque Denúncia. Os policiais foram até o endereço mencionado, onde conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência.

O mandado de prisão contra Antônio foi expedido pela Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte/Tribunal de Justiça do Ceará, pelo crime de homicídio qualificado, praticado no ano de 2003.

Ele foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e, posteriormente, será conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça do Ceará.