Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (dia 28), na BR-393, em Barra do Piraí. Entre as vítimas está o médico endocrinologista Eros Alves Simeão, de 41 anos, que dirigia o automóvel que capotou após colidir com a carreta na altura do Km 272, no trecho de Dorândia.

O acidente ocorreu por volta das 10h20. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o Honda Fit, conduzido pelo médico, invadiu a pista sentido contrário e colidiu frontalmente com o veículo de carga. Eros ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Ele estava a caminho do Hospital Municipal Nelson dos Santos Gonçalves, antigo Cais Aterrado, em Volta Redonda, onde trabalha e mora.

A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Barra do Piraí, onde passou por cirurgia. Segundo a unidade, seu quadro de saúde é estável. Já o motorista da carreta, um homem de 52 anos, sofreu apenas ferimentos leves, e foi levado para o mesmo hospital.

A PRF esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as causas do acidente. O trânsito ficou em “Siga e Pare” até por volta das 17h. Até o momento, não há informações sobre as condições da estrada ou se algum fator externo contribuiu para a colisão.

Nas redes sociais, pacientes e admiradores do trabalho do médico expressaram preocupação, mas também demonstraram alívio pela estabilidade do quadro de saúde de Eros Simeão. “Excelente profissional, espero que se recupere logo”, disse uma mulher.

Com informações do Foco Regional / Foto: Reprodução-Instagram