Após 15 anos vivendo em situação de extrema vulnerabilidade, sem suporte familiar adequado e enfrentando dificuldades no acesso a cuidados básicos, um idoso de 72 anos, diagnosticado com esquizofrenia, finalmente recebeu o acolhimento necessário. Em menos de dois meses, a Prefeitura de Pinheiral, por meio da equipe multidisciplinar da Atenção Primária à Saúde (eMULTI) da Secretaria Municipal de Saúde, articulou uma solução definitiva para um problema que se arrastava há anos.

De acordo com a coordenadora do eMULTI, Pricilla Careli, a equipe do eMULTI foi acionada pela enfermagem da unidade de saúde que acompanha o idoso, devido à necessidade de administração de medicações. Ao tomar conhecimento das condições precárias em que ele vivia — sem higiene adequada, moradia em péssimas condições, sem eletrodomésticos essenciais e com a casa sem segurança —, a equipe mobilizou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o curador judicial para buscar uma solução.

Com essa articulação, foi possível garantir a internação do idoso em uma Instituição de Longa Permanência (ILPI), onde agora recebe acompanhamento integral. O processo também contou com a parceria da equipe do hospital municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, que viabilizou a realização dos exames necessários para a internação.

“Esse idoso vivia andando pelas ruas da cidade e, quando assumi a coordenação do eMULTI este ano, fui contatada pela equipe de enfermagem da unidade de saúde que o acompanhava, pois ele precisava de medicações e não tinha ninguém para ajudá-lo a administrá-las. Ao ver as condições em que ele se encontrava, acionei o CREAS, o CAPS e o curador judicial. Com esse trabalho em conjunto, conseguimos garantir para ele uma vaga em uma Instituição de longa permanência, onde agora recebe os cuidados necessários e vive com dignidade”, destacou a coordenadora.

Para Pricilla, a rápida solução deste caso demonstra o compromisso da gestão municipal com a proteção social e a saúde da população mais vulnerável, reforçando a importância do trabalho em rede para garantir direitos e dignidade a quem mais precisa. “A atuação integrada das equipes de saúde e assistência social foi essencial para garantir um acolhimento digno e seguro para esse idoso. Esse caso reforça a importância do trabalho em rede para transformar realidades e assegurar direitos”, concluiu Pricilla.

