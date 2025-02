A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou mudanças nos horários da última rodada da Taça Guanabara devido ao intenso calor que tem atingido o Rio de Janeiro. O jogo entre Volta Redonda e Boa Vista, válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca ocorrerá no sábado (dia 22), porém às 19h, no Estádio Elcyr Resende.

A alteração foi feita para garantir melhores condições aos atletas e ao público, atendendo ao pedido dos jogadores, que destacaram o desconforto das altas temperaturas. Além da partida entre Boavista e Volta Redonda, outro confronto importante será o jogo entre Flamengo e Maricá, que também acontecerá às 19h, no Maracanã.

No domingo (dia 23), mais três confrontos irão definir as equipes que avançam para as semifinais da Taça Guanabara, com destaque para o clássico Vasco x Botafogo, marcado para as 18h30, em São Januário.

Confira a tabela atualizada da última rodada da Taça Guanabara:

Sábado (22)

19h – Flamengo x Maricá (Maracanã)

19h – Boavista x Volta Redonda (Estádio Elcyr Resende)

21h15 – Sampaio Corrêa x Portuguesa (Estádio Castelão)

Domingo (23)

18h30 – Vasco x Botafogo (São Januário)

18h30 – Fluminense x Bangu (Maracanã)

18h30 – Nova Iguaçu x Madureira (Estádio Luso Brasileiro)

Essa rodada definirá os últimos classificados para as semifinais, em um dos campeonatos mais disputados do futebol brasileiro.

Foto: Reprodução