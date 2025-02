Com foco no desenvolvimento do interior e no fortalecimento da economia local, o governador Cláudio Castro criou, sem aumento de despesas, a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar (SEDIPAF). A criação da nova pasta foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (dia 26).

– A secretaria será fundamental para integrar políticas públicas e fortalecer a economia do interior. Nosso objetivo é apoiar quem produz, gerando emprego, renda e desenvolvimento sustentável para as regiões mais afastadas da capital. Tenho um olhar especial para o interior, acredito que só existe um estado forte com um interior forte, e por isso trabalhamos para desenvolvê-lo – afirma o governador Cláudio Castro.

A secretaria terá a missão de estruturar e desenvolver a cadeia produtiva do interior, promovendo a integração entre agentes. Além disso, atuará no fortalecimento da agricultura familiar – atividade essencial para a segurança alimentar, a geração de renda e a sustentabilidade no campo.

Novo secretário

Jair de Siqueira Bittencourt será o titular da pasta. Natural de Itaperuna, o advogado e deputado estadual iniciou seu primeiro mandato em 2014, tendo presidido a Comissão de Saúde da Alerj. Também integrou as comissões de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais; e de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira. Em 2017, foi secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.