Uma operação conjunta realizada nesta quarta-feira (dia 26) pela Receita Federal, Polícia Federal e Marinha do Brasil resultou na apreensão de um veleiro de R$ 300 mil fundeado na Praia da Creta, na Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ.

O trabalho de fiscalização indicou que a documentação usada para inscrição junto à Capitania dos Portos apresenta indícios de falsificação, pois o veleiro foi inscrito como embarcação produzida artesanalmente na própria Ilha Grande. No entanto, as características demonstram que ele foi produzido no exterior, fabricado por estaleiro em modelo comercialmente conhecido e apresenta inscrições em francês no casco.

A embarcação foi rebocada e encontra-se retida na Patromoria da Delegacia dos Portos em Angra dos Reis. Na ação foram usadas lanchas da Receita Federal e da Polícia Federal, além de drones da Receita.

O proprietário do veleiro não foi encontrado no local e responderá pelos crimes de descaminho e falsidade ideológica.

O trabalho foi realizado por equipes da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), militares da Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis e policiais da Delegacia de Polícia Federal em Angra.