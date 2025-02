O governador Cláudio Castro antecipou o salário do funcionalismo estadual referente ao mês de fevereiro. Mais de 70% dos servidores, que são correntistas do Bradesco, instituição parceira do Estado, receberão o pagamento neste sábado (dia 1°). Os funcionários ativos, inativos e pensionistas que efetuaram a portabilidade para os demais bancos, serão contemplados na quarta-feira (dia 5), em virtude do feriado bancário, que posterga a transação da modalidade. Depositada pela Secretaria de Estado de Fazenda, a folha contabiliza o valor aproximado de R$ 2,4 bilhões.

– Nosso compromisso com o servidor público é permanente e antecipar o pagamento de fevereiro é mais uma demonstração do nosso respeito e reconhecimento ao trabalho desses profissionais. Com essa medida, conseguimos garantir que 71% dos nossos 466 mil servidores tenham seus salários na conta no início do período de Carnaval, proporcionando mais tranquilidade e previsibilidade financeira a milhares de famílias. Essa antecipação só não foi possível para aqueles que optaram pela portabilidade, em razão do feriado bancário, e que irão receber na quarta-feira (05/03) – declarou Cláudio Castro.

Conforme o calendário de pagamentos de 2025, estabelecido pelo governo e divulgado no Diário Oficial do Estado, o depósito dos salários do funcionalismo estava previsto para acontecer no terceiro dia útil do mês, ou seja, na quinta-feira (06/03) da próxima semana.