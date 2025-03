Diocese realiza audiência pública da Campanha da Fraternidade na Câmara de Volta Redonda

O cuidado com o meio ambiente será um dos temas da audiência pública da Campanha da Fraternidade, que acontecerá no dia 12 de março, às 18h30, na Câmara Municipal de Volta Redonda.

Neste ano, o tema escolhido é “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema é “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31). A Campanha da Fraternidade 2025 convoca à reflexão sobre uma conversão ecológica e espiritual, estimulando os fiéis a repensarem sua responsabilidade na proteção do meio ambiente e no apoio aos mais vulneráveis.

Segundo a Diocese, a Campanha da Fraternidade deste ano adquire uma importância ao coincidir com os 800 anos do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, e os 10 anos da Encíclica Laudato Si’, onde o Papa Francisco destaca a importância de zelar pela “casa comum”. A campanha também se realiza em um contexto de grande urgência ambiental, com a recente publicação da Exortação Apostólica Laudate Deum e a realização da COP 30 em 2025, em Belém, Pará.