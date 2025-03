ARTIGO: Arrependimento ou jogada de marketing? O apoio tardio de Neto ao Voltaço

Diz o ditado popular que, no futebol, tudo pode acontecer. Mas, como se vê, as surpresas não se limitam ao campo. Na última semana, a Folha do Aço revelou que o prefeito Neto (PP) se recusou a fornecer ônibus para que os torcedores do Volta Redonda acompanhassem o time no Maracanã, durante o jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A decisão provocou críticas imediatas entre a torcida, que esperava apoio do poder público para um dos maiores representantes da cidade no esporte.

Agora, em uma virada de postura inesperada, parece que o arrependimento bateu à porta do chefe do Executivo. Na manhã desta quinta-feira (dia 6), em entrevista à Rádio Sintonia do Vale, Neto anunciou que a comissão técnica e os atletas do Voltaço receberão um “bicho” de R$ 40 mil cada, caso o time vença o Fluminense e conquiste a vaga na final do Campeonato Carioca.

A promessa surge em meio a uma polêmica sobre o desinteresse do poder público em apoiar a torcida, levando a questionamentos sobre a real motivação por trás da medida. Até então, o prefeito se manteve distante, quando o apoio ao clube em que é presidente de honra deveria ser incondicional. Agora, em um movimento súbito e talvez calculado, ele recorre aos empresários da cidade para buscar recursos e, com isso, tenta recuperar parte do prestígio perdido com os fãs do clube.

Vale lembrar que, por anos, Neto foi um aficionado por jogos de baralho, apostando suas cartas de maneira estratégica. Mas, dessa vez, parece que ele apostou errado. A promessa do “bicho” milionário surge após uma derrota contundente no jogo de ida, onde o Volta Redonda foi derrotado por 4 a 0 no Maracanã. Para reverter essa situação e avançar à final, será necessário vencer o Fluminense por quatro gols de diferença – uma tarefa que beira o impossível.

Diante desse cenário, seria sensato que o valor arrecadado junto aos empresários, caso a classificação à final do Carioca não ocorra, seja revertido para o clube, visando à montagem do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda já garantiu sua vaga na competição nacional, e investir em um time competitivo é essencial para representar a cidade com dignidade no cenário nacional.

O jogo decisivo, que acontece no próximo domingo (dia 9), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, mostrará se a medida de Neto tem algum impacto positivo ou se foi, na verdade, uma jogada de marketing em cima da frustração de um time e seus torcedores.

O apoio ao esporte local precisa ser mais do que uma resposta a críticas ou uma tentativa de recuperação política. Torcedores e atletas merecem respeito e comprometimento em todos os momentos, não apenas quando as circunstâncias se tornam incômodas para quem ocupa o cargo de poder.

O Voltaço e seus fãs buscam mais do que uma vitória dentro de campo – eles buscam um compromisso genuíno com o esporte da cidade, algo que, até agora, tem sido limitado e incoerente. O prefeito Neto fez a sua aposta. Resta saber se foi uma jogada de mestre ou mais uma carta fora do baralho.

Claro Mariano é diretor do jornal Folha do Aço