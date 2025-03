Secretaria de Assistência Social de Barra Mansa abre processo seletivo na segunda-feira

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos realizará na segunda e terça-feira, 24 e 25, inscrições para o processo seletivo da Pasta. Os cadastros vão acontecer de forma presencial, das 9h às 16h, na sede da secretaria – Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro.

As oportunidades oferecidas atendem a diferentes níveis de escolaridade, com vagas disponíveis para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Além disso, o processo seletivo inclui oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCDs) e também para aqueles que buscam o primeiro emprego.

Os interessados em se inscrever podem conferir o edital acessando o site oficial da prefeitura pelo link: https://barramansa.rj.gov.br/concursos-e-seletivos/seletivos/.

fotos: Paulo Dimas