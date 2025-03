Sindicato da Construção Civil comemora 79 anos com apresentação do projeto “Centro de Memória Rubem Machado”

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região comemora 79 anos de fundação na próxima segunda-feira, dia 24. Como parte das comemorações desta data, será realizada uma live para apresentação do projeto “Centro de Memória Operária Digitalizada Rubem Machado”, com transmissão pelo YouTube e Facebook do sindicato, a partir das 19 horas. Participarão o presidente da entidade, Zeomar Tessaro, o coordenador do Centro de Memória, professor Erasmo Quiricci, e o convidado especial, professor Gunnar Sotero.

O Centro de Memória terá como objetivo resgatar, armazenar, preservar e disponibilizar publicamente documentos históricos da história da construção civil, dos metalúrgicos, da igreja católica progressista e dos movimentos sociais. Ele vai funcionar presencial e on-line, com consultorias de profissionais capacitados, na sede da entidade no Conforto, em Volta Redonda. A inauguração está prevista para o próximo ano.

O presidente Zeomar Tessaro ressalta a importância desse projeto para a categoria, como forma de valorizar os trabalhadores, dando visibilidade sobre essa trajetória em todo país e para todos os segmentos da sociedade civil organizada, como estudantes, professores, pesquisadores, movimentos sindicais, sociais e políticos, entre muitos outros.

– Vamos mostrar como a nossa história de luta começou e como se fortaleceu ao longo desses 79 anos. Que a construção civil, assim como outras categorias, tem uma história muito importante de construção, de mobilização e fortalecimento dos direitos trabalhistas. É com muito orgulho que anuncio a criação desse Centro de Memória no meu mandato como presidente – ressalta.

O coordenador do Centro de Memória, professor Erasmo Quiricci, destaca que o projeto está iniciando com a busca, digitalização, catalogação e arquivamento de documentos. A maioria desse material vinda do acervo de parceiros do sindicato e outras instituições.

– Resgatar a história dos trabalhadores é responsabilidade social da própria classe trabalhadora. Com essa ação do Centro de Memória estamos descentralizando essa atividade das mãos somente das universidades – comenta Erasmo Quiricci.