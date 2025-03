Fundação Sérgio Loureiro busca apoio para projeto social em VR

A Fundação Sérgio Loureiro está em busca de investidores sociais para o projeto “Rumo Certo 2025”, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Volta Redonda. A iniciativa tem como objetivo atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promovendo atividades que auxiliam no desenvolvimento acadêmico, cognitivo e social dos participantes.

Empresas e pessoas físicas podem contribuir destinando parte do Imposto de Renda devido – até 1% para empresas e até 6% para indivíduos. O valor doado é dedutível do imposto, garantindo que os recursos sejam aplicados diretamente no projeto. A doação pode ser feita via depósito identificado ou boleto bancário, e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FINAD) emite o recibo necessário para comprovação junto à Receita Federal, assegurando transparência no processo.

Além de oferecer suporte psicológico, psicopedagógico e assistência social, o “Rumo Certo 2025” busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários dos atendidos. “Acreditamos que grandes mudanças começam com gestos simples, mas poderosos”, afirma Serginho Loureiro, gestor da fundação.

A entidade também reforça que empresas e contribuintes podem contar com o auxílio de contadores e equipes de contabilidade para esclarecer dúvidas sobre a destinação e dedução do imposto.

Empresas e cidadãos interessados em participar da iniciativa podem obter mais informações diretamente com a Fundação Sérgio Loureiro.